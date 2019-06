Keatsteam Puur Passie op 'e syk nei jonge, talintfolle keatsers

It keatsteam Puur Passie wol yn 2020 ek jonge keatsers oan him bine. Foar Puur Passie keatse op dit stuit de suksesfolle formaasjes fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra by de manlju; en Ilse Tuinenga, Janet Wijnia en Manon Scheepstra by de froulju.