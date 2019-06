IIshockeyfanaat Gerard Bos hat bysûndere wedstriid bywenne yn Amearika

Dy wedstriid rûn ek noch ris hiel goed ôf, want Gerard Bos syn favorite team wûn mei 4-2 fan de Boston Bruins. "Ik ha yn myn wurk kwa sportsjoernalistyk in soad sport sjoen, mar dizze sfear... Sodeknetter!", fertelt er entûsjast. "Dy minsken gean hjir kompleet út harren dak. Fan it begjin fan de wedstriid ôf is it krekt oft it de lêste fiif minuten fan de wedstriid binne. It giet om 20.000 man dy't allinnich mar lawaai meitsje."

Bos syn fassinaasje foar de klup giet fier werom. Al yn 1994 wie er fan. "By my is it ûntstien trochdat in kammeraat fan my in iishockeyspultsje hie op 'e Nintendo. Doe sei er: hokker team sille we kieze?", fertelt Bos. "Ik hie dêr gjin doel oer, dus ik keas it team mei it moaiste logo. Ik tocht: dy blauwe muzyknoat fyn ik wol moai. Dat wiene de St. Louis Blues."