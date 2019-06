Plannen foar MFA De Gordyk fan de baan

Alle njoggen fraksjes tsjinnen in amendemint en in moasje yn, wêryn't besletten waard dat it multyfunksjonele sintrum der net komt. Basis yn de plannen fan in MFA op de Gordyk wiene altyd basisskoalle De Treffer en kultureel sintrum De Skâns. It kolleezje woe dêroan fêsthâlde, mar de ried hâlde dat moandei tsjin.

De fraksjes wiene helder oer de needsaak fan de nijbou fan basisskoalle De Treffer. Dy nijbou koe net langer útsteld wurde, wat it hiele plan foar in MFA bot ûnder druk sette. Troch it beslút fan moandei kin de skoalle no fierder mei eigen plannen as 'stand alone-skoalle'. De ried stelde dêr in oanfoljend kredyt fan goed 2 miljoen euro foar beskikber.