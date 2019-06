Hoe rûkt Fryslân? Claudy Jongstra presintearret nij rûkersguod

In parfum is altyd opboud út meardere lagen, fertelt Jongstra. Wat sy ûnwikkele hat, is in balsum. De basisyngrediïnten binne bijewaaks en sinneblomoalje. De ferdjipping komt fan essinsje-oaljes út planten en krûden. De planten dy't se brûkt, binne hiem yn Noard-Nederlân en se komme fan pleatslike oanbou en grûnstoffen.

Jongstra wol it nije parfum yn Fryslân produsearje litte. Op dizze wize wol se bydage oan in 'mak-yndustry', sadat plattelânsgebieten in nije wearde krije. It wurdt gjin grut fabyk, mar in lytstskalige destillearderij, dêr't minsken wurkje dy't oars net gau oan it wurk komme.