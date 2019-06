Seis Friezen selektearre foar WK inline-skaten yn Barcelona

It WK set op 7 july útein mei de ûnderdielen 200 meter tiidrit en ôffalkoers (10 kilometer) en einiget op 14 july mei it ûnderdiel maraton. Fierders stean ek de 100 meter, 500 meter, 1000 meter, punteôffalkoers, puntekoers, ôffalkoers (15 kilometer), relay en one lap op it programma.

Neist de seis Friezen binne ek Ronald Mulder, Michel Mulder, Rémon Kwant, Rick Schipper, Casper de Gier, Gary Hekman en Ingmar Berga by de manlju en Bianca Roosenboom by de froulju selektearre.

Bûnscoach Fiers makket letter noch bekend wa't op hokker ûnderdiel starte sil. Wol is al wis dat Kamminga oan de start stiet fan de maraton.