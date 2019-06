Johnny Jansen wurdt takom seizoen haadtrainer fan SC Hearrenfean

De 44-jierrige trainer is al sûnt 2000 yn ferskate trainersfunksjes ferbûn oan de Fryske earedifyzjeklup. Earst as jeugdtrainer en letter as haad jeugdoplieding. Sûnt 2014 wie er assistint-trainer fan it earste alvetal ûnder respektyflik Dwight Lodeweges, Foppe de Haan, Jurgen Streppel en Jan Olde Riekerink.

Jansen siet de lêste fiif wedstriden fan it ôfrûne seizoen al as einferantwurdlike op de bank, nei it op non-aktyf stellen fan haadtrainer Jan Olde Riekerink.