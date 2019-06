Instagrammoeting Alde Feanen om foto's en mear nammebekendheid te krijen

Minsken dy't meidogge, moatte de foto's pleatse op Instagram ûnder de hashtags #aldefeanen #instameet_aldefeanen #mynfryskegea #super_holland. "Doel is dat safolle mooglik minsken de foto's sjogge", fertelt Elizabeth Pilat fan de organisaasje. "Wy wolle in digitale ûntploffing fan foto's fan dit prachtige en fotosjenike natuergebiet. Dat it him as in oaljeplak útwreidet en dat it gebiet op dizze wize bekender wurdt by it publyk."

De dielnimmers gean it gebiet yn ûnder lieding fan in gids fan It Fryske Gea. "Wy tinke goed om de natuer. Dêr't it kwetsber is, moatte de dielnimmers net komme."