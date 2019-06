Minder minsken yn de bystân yn Súdwest-Fryslân

De gemeente ha as doel om it tal minsken yn de bystân oant en mei maart 2022 mei 300 te ferminderjen. Dat doel is no dus al helle. Súdwest-Fryslân stribbet dernei om dizze trend troch te setten.

Dat der minder minsken oanwiisd binne op de bystân komt foar in part troch de groei fan de ekonomy. Mar de gearwurking tusken de gemeente en ûndernimmers hat der ek ta bydroegen dat mear minsken út de bystân rekke binne. Neffens wethâlder Stella van Gent hellet it reyntegraasjebedriuw Pastiel ek goede resultaten op dat mêd.

Net allinne it oantal minsken yn de bystân is it ôfrûne jier weromrûn. Ek it tal wurkleazen yn de regio Súdwest-Fryslân naam ôf. Siet begjin ferline jier noch 6,2 persint fan de beropsbefolking yn de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren sûnder wurk, ein desimber wie dat 3,8 persint. Der kamen yn de gemeente Súdwest-Fryslân tûzen banen by.