De haadfertochte is oppakt yn syn wenplak Terherne. Dêr soe hy in himpkwekerij ha mei hannel yn stekjes dy't letter oan coffeeshops trochferkocht wurde.

Ek op 'e Harkema is in hennepkwekerij oprôle, dêr waarden mear as 2.500 planten fûn.