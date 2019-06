Himpaksje: memmeplanten yn skiphûs Terherne, grutte fangst op De Harkema

De haadfertochte is oppakt yn syn wenplak Terherne. Syn himpkwekerij wurdt sjoen as de spil fan de kwekerijen dy't moandei oprôle binne. De kwekerij sit op in frij unike lokaasje, fertelt Marja Doosje sjef fan it basisteam fan de Plysje Snits. It giet om in jachtwerf dêr't ek boaten ferhierd wurde en dêr't boatsje lizze. De plysje krige yn de rin fan de tiid fan meardere kanten tips dat dêr wat te rêden wie. Der kamen ek tips binnen op Meld Misdaad Anoniem.

De memmeplanten stiene yn Terherne yn in skiphûs. Dêr waarden stekjes by wei helle. De plysje hat tûzenen plantsjes oantroffen mei in strjitwearde fan 4,50 it stik. De Terhernster soe de stekjes oan coffeeshops trochferkocht hawwe.