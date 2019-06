Greidhoek'Festival yn Wommels hâldt op; dit jier is de lêste edysje

De organisaasje makke freed op in jûn foar frijwilligers en sponsors bekend dat it Greidhoek'Festival dit jier foar it lêst is. En dat kaam foar de measten as in grutte ferrassing.

"It hat moai west", leit foarsitter Lukas Offinga út. "It is ûntstien út Klomprock en wakker útwreide, mei in entûsjaste groep ha we geweldige ideeën hân en der kamen ek hieltyd mear minsken, mar we tinke dat we yn werhelling falle as we trochgeane. We moatte no wat oars en wolle in nij paad ynslaan."