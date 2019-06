Ferlies foar follybalmanlju tsjin Estlân

De Nederlânske manlju ha sneintejûn ferlern fan Estlân yn de tredde wedstryd fan de European Golden League. Oranje kaam werom fan in 2-0 achterstân, mar koe de fiifde set krekt net winnend ôfslute: it waard 16-14. Snitser Gijs van Solkema begûn op de bank, mar kaam yn de twadde set yn it fjild. Troch it ferlies stiet Nederlân no twadde yn Poule B fan de European Golden League.