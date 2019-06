Van der Heide is ûnderweis nei D-day: 'We ha der wiken nei útsjoen"

De 81-jierrige Tjisse van der Heide fan Akkrum en syn soan Klaas Durk binne ûnderweis nei Normandië mei in grutte camper mei oanhingwein mei dêrop in âlde Willy's legerjeep. Se binne snein fuortgien en ha de nacht trochbrocht flakby Ieper yn België. Se geane nei Omaha Beach.

"We binne besmet mei it firus en ha ynteresse yn de tiid 1940-1945. We ha al ferskate dingen ûndernommen. De jeep ha ik foar myn jierdei krigen, al ha ik wol de helte sels betelle," fertelt Tjisse van der Heide.

"We wienen wol fan plan om it hiele stik mei de jeep te riden, mar dan moatte we oer allegearre lytse dykjes. We kinne net oer de grutte diken, dan bliuwt der neat fan de jeep oer." Hy hopet yn Frankryk wol mei de jeep ride te kinnen. "Mar der komme mear minsken en ek mear foertugen, dus we moatte sjen oft dat kin."

Oars hat er wol in alternatyf. "We ha de fyts ek mei, dus as we net in kant út kinne mei de jeep, dan pakke we de fyts fan de camper." Heit en soan sille nei ferskillende betinkingen. "It is prachtich om dit mei de soan te dwaan, we ha der wiken nei útsjoen."

De dei fan 6 juny is ekstra spesjaal om't Van der Heide dan 82 jier hopet te wurden. Of 'tachtich plus twa' sa't er it sels neamt.