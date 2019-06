Partoer Nynke Sijbrandij wint haadklassepartij yn Kimswert

Foar it partoer fan Sijbrandij wie it de twadde oerwinning fan it seizoen. De tsjinstanners yn de finale, Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol, waarden in dei earder noch tredde yn Reduzum.

De tredde priis yn Kimswert wie foar Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma.