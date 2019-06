Snits Wyt Swart ferliest en promovearret net nei de haadklasse

Fiif minuten nei it skoft krigen de Snitsers ek in penalty, nei't in DHC'er hands makke. Gerben Visser skeat yn 'e goal en sette dêrmei de 1-2 op it skoareboerd. Noch gjin tsien minuten letter makke Jessy Nauman de 1-3. Dêrnei gie Snits Wyt Swart noch wol fol yn 'e oanfal, mar se kamen net mear ta skoaren.

Net werom nei de haadklasse

Snits Wyt Swart einige dit jier as twadde yn de earste klasse F en wûn derby ek twa perioaden. Fia neikompetysje woene de Snitsers weromkeare yn de haadklasse, dêr't sy foarich seizoen út degradearren. Mei it ferlies fan snein komt in ein oan dy dream.