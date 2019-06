Gert-Anne van der Bos: "Dronryp moaiste oerwinning fan dit seizoen"

Benammen de partij yn de twadde omloop wie noch spannend foar Van der Bos-en-dy. "Juster keatsten wy ek al in partij tsjin Bauke Triemstra-en-dy. Dy keatsten doe ek goed. Dus dan witte je: wy moatte oan de bak."

Fiif op rige

Mei de oerwinning yn Dronryp stiet de teller no op fiif oerwinningen op rige foar Van der Bos, Triemstra en Steenstra. Mar hat it partoer no ek ekstra druk? "Dêr binne we eins net mei dwaande. We wolle wol winne, dêr traine we fansels ek foar. Mar ekstra druk? Nee, wy sjogge wol wêr't it einiget."