Winstrige Van der Bos-en-dy kriget ferfolch yn Dronryp

Yn de finale yn Dronryp waarden Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong mei 5-2 en 6-0 nei it twadde plak ferwiisd.

Finale

It earste earst fan de finale wie in proai foar Kingma-en-dy. By in stân fan 6-6 sloech Steenstra de bal kwea. It folgjende earst gie nei it partoer fan Van der Bos troch opslachmissers fan Enno Kingma. Dêrnei rûnen Van der Bos-en-dy al gau út nei 3-1.