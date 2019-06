Clevering wint goud mei Nederlânsk team op EK roeien

De fjouwer froulju fan Oranje hiene in goede start en rûnen al gau út. By de finish hiene se mear as in boatlingte foarsprong op de Roemeenske tsjinstanners.

Njonken de Nederlânske froulju wûnen ek de manlju mei in grutte foarsprong de Europeeske titel yn Switserlân.