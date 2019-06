LIVE: Besjoch hjir de finale fan de keatsklassiker yn Dronryp

De frijeformaasjepartij yn Dronryp is de fiifde fan dit keatsseizoen en ien fan de klassikers. Dêrmei is it ien fan de wichtichste partijen fan it jier. Alle partijen hjirfoar waarden wûn troch Gert Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Sneon wie it partoer yn Moarre te sterk foar Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. Ek snein stiet it partoer wer yn de finale: yn Dronryp moetsje se Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong.