Gerben Gerbrandy: "Situaasje om Nij Ylostins hinne is folslein út de rails rûn"

"De situaasje om Nij Ylostins hinne is folslein út de rails rûn". Dat stelt it nagelnije Earste Keamerlid Gerben Gerbrandy. Yn it Nijsfoarum by Buro de Vries op Omrop Fryslân radio neamt FNP'er Gerbrandy de gong fan saken "in typysk foarbyld fan belied meitsje, sûnder te sjen nei wat der libbet yn de mienskip."