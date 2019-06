Brânwâcht oproppen foar meardere kontenerbrantsjes

Letter kaam der ek in melding oer in kontenerbrân oan de Waling Dykstrastrjitte yn Kollum. En by sportsintrum Koartesweach op de Gordyk waard in brân yn in kontener melden dy't faak brûkt wurdt foar bou- en sloopôffal. De lêste melding kaam efkes nei healwei sânen. Dy gie oer brân yn in ôffalkontener oan de Beukenstrjite yn de Ljouwerter wyk Heechterp.