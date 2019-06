Famkes binne better as froulju en Ysbrand Galama wint fierljeppen yn Drylts

By de froulju lei de wedstriid iepen. De grutste kânshawwer wie Sigrid Bokma, dy't de earste trije wedstriden allegearre wûn hat, mar dy wie der net. Se wie op fakânsje.

Marije Reitsma út Drylts wie de bêste frou mei 13.15 meter. Akke Dijkstra stie even oan kop, mei 13.00 meter, mar se waard yn de lêste sprong foarby ljept.

Twadde klasse springt fierder

De bêste froulju út de twadde klasse sprongen fierder. Anna-Jet Leijenaar makke yndruk mei in sprong fan 15.11 meter. Dêrmei stiet se yn it klassemint noch mar 1 sentimeter achter op Marrit van der Wal, dy't yn Drylts trije kear wiet sprong. Nei 4 wedstriden telle de twa besten mei foar it klassemint.

Famkes meitsje yndruk

By de famkes waard ek fierder sprong as by de froulju. Femke Rispens ljepte 13.73 meter. De twadde priis wie foar Marike Jansen mei 13.54 meter. En tredde waard Inger Haanstra mei 13.38 meter. Foar Jansen en Haanstra in persoanlik rekôr. En alletrije sprongen se fierder as de sterkste frou. Dat bart hast noait.

Jonges en junioaren

By de junioaren pakte Wytse Nauta mei oermacht syn fjirde titel op rige. Hy sprong 18.17 meter, en dat wie mear as twa meter fierder as de nûmer twa. Jos Betlehem ljepte 16.07 meter.

By de jonges waard Rutger Haanstra kampioen. Dy hie al twa kear earder wûn dit jier. No sprong er 16.99 meter.