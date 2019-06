Oranjefroulju mei fertrouwen nei WK nei winst op Australië

De doelpunten wiene fan Shanice van de Sanden (twa) en Vivianne Miedema. Dat binne beide âld-spilers fan SC Hearrenfean. Sherida Spitse fan Snits stie yn de basis, mar se skoarde net.

Der wiene mear as 30.000 taskôgers yn it PSV-stadion yn Eindhoven. Dat is in rekôr foar in frouljusfuotbalwedstriid yn Nederlân.