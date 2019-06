Partoer Tuinenga wint frije formaasjepartij yn Reduzum

It partoer fan Tuinenga naam yn it begjin fan de finale in 3-0 foarsprong, mar Anne Monfils en dy kamen werom op 3-2. Dêrnei rûn de foarsprong wer op nei 5-2, mar waard it ek al gau wer 5-4. Yn it lêste earst wiene Tuinenga en dy better en wûnen sy op 5-4/6-0 troch in boppeslach fan Manon Scheepstra.

De tredde priis wie foar Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol.