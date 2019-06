Partoer Van der Bos wint fjirde frije formaasjepartij op rige

It partoer fan Van der Bos naam it yn de finale op tsjin Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra. It waard in famyljestriid: Bauke en Taeke Triemstra binne bruorren fan mekoar.

"It is altyd moai om tsjin je broer te keatsen", seit Taeke Triemstra. "En as ik him dan tsjinkom, dan hoopje ik dat it yn de finale is, want dan ha we it beide goed dien."