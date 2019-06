Moniek Klijnstra pakt opnij goud op NK skeelerjen

Bianca Roosenboom waard tredde op de lêste dei fan it Nederlânsk kampioenskip. Twa dagen earder pakte Klijnstra ek al in gouden medalje, doe op de 200 meter tiidrit op de baan.

By de A-junioaren wûn Jeroen Kroon. Hy komt út de Noardeastpolder, mar studearret no op It Hearrenfean. Dêr train er ek, by de Fryske seleksje.