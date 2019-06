Rykswettersteat: berging konteners hielendal net ophâlden

RTL Nieuws melde as earste dat de berging opholden wêze soe. De skippen soene net mear sykje, en it lêste guod soe op 25 maaie nei Harns ta brocht wêze. De Waadferiening wie poerrazend omdat tsientallen konteners noch altyd net fûn binne.

Neffens Rykswettersteat wurdt op dit stuit de data ferwurke fan earder ûndersyk op de seeboaiem. Op basis fan dy gegevens wurde bergingsskippen ynsetten.

"Het gaat traag en niet op de juiste manier"

Ein juny begjint in pilot mei fiskers, dy't mei netten lyts materiaal fan de seeboaium opfiskje sille. Dit is te let, fynt de Waadferiening. Dy seit dat fiskers moannen lyn al sein ha dat se helpe wolle. "Het gaat traag en niet op de juiste manier. Er had al veel meer opgeruimd kunnen zijn", seit Ellen Kuipers fan de Waadferiening.

Rykswettersteat seit mei klam dat de rederij fan it skip dat de lading ferlern hat, ferantwurdlik is foar de bergingsoperaasje, ek as der yn de takomst rommel oanspielt.

Takom wike stiet der in oerlis pland tusken de Waadferiening en Rykswettersteat.