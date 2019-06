Grou wint Lemmer Ahoy: "It is krekt as binne we noait opholden"

"We binne fierder gong wêr't we foarich jier opholden binne", sei er nei ôfrin fan Lemmer Ahoy. "As je it guod opromje, en je komme der net mear oan, dan soe alles presys itselde wêze moatte. Dat is net altyd sa, mar it wie no krekt as wiene we noait opholden."