Studenten uit Groningen roeien elfstedenrecord na zeven jaar uit de boeken

De studenten hebben er 16 uur en 52 minuten over gedaan. Dat is zeven minuten sneller dan het oude record. Dat stond al zeven jaar in de boeken.

Bij de elfsteden-roeimarathon moet het team zo snel mogelijk langs de elf steden roeien. Het is een estafette, waarbij de roeiers zo nu en dan ververst worden. De tijd die ze nodig hebben om in en uit de boot te stappen, telt mee in de totaaltijd.

De omstandigheden waren dit jaar ideaal, zegt Bram Streefland van de organisatie. Maar daarmee ben je er nog niet. "Dit vraagt een enorme kracht en voorbereiding. Het is een team dat enorm getraind is en dat geen fouten maakt."

Als deelnemers zich niet goed voorbereiden, kunnen ze zomaar de verkeerde kant op roeien. Vooral in het donker is dat een risico.

Het winnende team krijgt volgens Streefland "naast de eeuwige roem, en de beker, en de medailles, ook nog een cheque" mee naar huis.