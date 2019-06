Resinsje: "Under de yndruk fan kalme Titus"

"De foarstelling fan it it muzykteater hjit net foar neat Titus. Leven tussen stilte en stress. Net allinnich Titus Brandsma wie hieltyd op syk nei de stilte yn himsels, wylst er altyd mar oan it wurk wie. Foar in soad minsken hjoed-de-dei jildt itselde.

Anno Sjoerd Brandsma wurdt yn 1881 berne yn Oegekleaster by Boalsert, yn in roomske boerehúshâlding. De jonge Anno hat in iepen blik troch in rûn briltsje. "Ik haw in ropping", ropt er, "ik wol pryster wurde!" Heit en mem fine it goed. "Hy is dochs te skraal om boer te wurden", seit heit.

By de oarder fan de Karmeliten wurdt Anno pater Titus, in rol fan Theun Plantinga út Feanwâlden. Titus Brandsma wurket oan de universiteit, is maatskiplik aktyf, ynspirearret in soad minsken. Syn ynspiraasje is de midsiuwske hillige Teresa van Avila, hjir spile troch Alexandra Alphenaar. Wat in prachtige stim hat sy."