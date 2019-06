Fuotgonger swierferwûne by oanriding mei brommer op De Lemmer

De ferwûne man is mei in traumahelikopter oerbrocht nei sikehûs MCL yn Ljouwert. De brommerrider rekke ek ferwûne. Hy is oerbrocht nei sikehûs de Tsjongerskâns op It Hearrenfean. De oanriding barde nei 11 oere freedtejûn op de krusing fan de Nieuwburen mei de Lijnbaan op De Lemmer. De plysje siket tsjûgen, ek om te witten te kommen oft der sprake wie fan in strjitrace.