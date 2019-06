Mear as 2.000 minsken tekenje petysje tsjin rekreaasjekompleks East-Skylge

Striidber

De juridyske fraach spits him ta op wat eins in maneezje is, leit frou Blees út. Is it in oerdutsen hynsterydplak mei in soad fasiliteiten of in sânbak bûtendoar. De projektûntwikkeler wol de manaazje dy't der no stiet, ôfbrekke en op dat plak in grut hotel bouwe mei as hynstefasiliteit inkeld in bûtenrydbak Dat hotel past niet by it karakter fan East-Skylge, seit se. Mei dit soart arguminten wat bouwe dat ûnûmkearber is, mei net barre. "Wij gaan door tot de projectontwikkelaar stopt."