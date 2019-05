FIDEO: Is Johnny Jansen geskikt as nije trainer fan SC Hearrenfean?

Roelof de Vries is dúdlik oer de kâns dat Jansen yndie de nije haadtrainer wurdt: "De kâns is 99,9%. It iennige dêr't se noch oer prate moatte, binne de details." Hy heart goeie dingen oer de, no noch, ynterim-trainer. "Ik hear foaral hiel positive sinjalen út de spilersgroep, dat sy hiel entûsjast binne oer Jansen."

In goeie kar?

"Sy witte wat sy oan him ha en hy wit wat hy oan de klup hat", seit Gerard Bos. "De minsken kenne him, dus hy hoecht him net te bewizen. Wol as trainer, mar net by it publyk. Hy stiet 1-0 foar, wylst oare trainers 1-0 efter stean."

Ek Geert van Tuinen fynt Jansen in geskikte kandidaat: "A: Hy is lang by de klup, en B: Van Basten, Streppel en Olde Riekerink ha der ek net folle fan bakt. Dan kin Johnny Jansen ek gau."

De Vries fynt Jansens lange karriêre by de klup belangryk. "Hearrenfean moat wer it 'Hearrenfean-gefoel' útstriele. Johnny Jansen hat dat wol. "

Klup mei problemen

Hearrenfean is wol in klup mei problemen - finansjeel en bestjoerlik wie it ûnrêstich - mar Gerard Bos tinkt dat Jansen dat minder belangryk fynt. "Ik tink dat hy him wol ôffreget hoe't it komt mei de seleksje en de doelstelling, mar dat foar him op ien stiet dat hy no lang om let de kâns krijt."

"Hy is der sels taamlik fan oertsjûge dat hy it kin. Prima ynstelling, lit mar sjen", aldus Van Tuinen.

Offisjele oanstelling

Wannear't de oanstelling fan Jansen offisjeel wurdt? "Se wolle it pas bekend meitsje wannear't se it hiele plaatsje, dus de hiele technyske staf, ha", tinkt De Vries.