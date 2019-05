Eigener Brouwerij Dockum: bestimming bedriuweterrein moat oars

De Heij fynt dy gong fan saken nuver: "De gemeente heeft in 2016 al gesproken over dit gebied in de binnenstadsvisie. Toen is gezegd dat dit overgangsgebied meegenomen moest worden. Wij zijn een jaar later begonnen met het maken van plannen voor een brouwerij. Eerst in de binnenstad, maar omdat ondernemers ons daar liever niet zagen, zijn we uitgeweken naar deze locatie, buiten het Bolwerk."

De Heij en de oare eigeners fan de brouwerij ha doe nei eigen sizzen goed oerlis hân oer de mooglikheden dêr. "Toen is ons duidelijk geworden dat ze de bestemming hier willen wijzigen. Ons was toegezegd dat als we in een bepaalde volgorde vergunningen aan zouden vragen het wel goed zou komen. Eigenlijk leek alles goed te gaan, totdat het in het nieuws kwam."