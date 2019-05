Waadferiening poerrazend: berging konteners MSC Zoe is opholden

Takom wike stiet der in oerlis pland tusken de Waadferiening en Rykswettersteat. "Dan zullen we dit zeker aan de orde stellen", seit Kuipers. "En we dringen er bij GroenLinks op aan om opnieuw vragen te stellen aan de minister. Het is ongelofelijk dat twee weken na de antwoorden de berging gestopt wordt."

In grut diel fan de konteners is wol weromfûn, mar dat seit Kuipers neat: "Want de meeste containers of stukken daarvan zijn wel geborgen, maar de inhoud ligt nog op de bodem van de zee."