30 kear de HT Race roeie: "Je moatte wol in bytsje gek wêze"

"Je moatte wol in bytsje gek wêze om de race tritich kear te roeien. It gong geweldich, wy ha moai roeid." Swier wie dizze edysje wol, fynt Tichelaar. "Der stie aardich wat wyn, dus dan is it eltse slach wer neitinke hoe't de je de riem yn it wetter stekke."

"Wy ha der ûngefear 3 oeren en 50 minuten oer dien", seit Tichelaar. "Dat is gjin rekôr. Myn rapste tiid wie trije oeren en in pear tellen, myn langsumste seis en in heal oere."