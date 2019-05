Boargemaster Dantumadiel: "We moatte no gewoan drastyske maatregelen nimme"

"Hy sei dêrby ek dat it kolleezje mei in 'herstelplan' komt", seit Agricola. "Mar ferjit net: de problemen mei it sosjaal domein spylje net allinnich yn Dantumadiel, mar yn eltse gemeente."

CDA-riedslid Visser tinkt dat de opsje om mei Noardeast-Fryslân te fusearjen wer op tafel komt. Yn 2016 besleat Dantumadiel noch om net oan dy nije fúzjegemeente mei te dwaan, dy't no bestiet út de eardere gemeenten Kollumerlân, Dongeradiel en Ferwerderadiel. "De polityk yn Dantumadiel hat hjir in oantal jier lyn in kar makke om selsstannich te bliuwe en amtlik gear te wurkjen", seit Agricola dêroer.

Problemen wurde allinnich mar grutter

Ien ding is dúdlik: der moat op koarte termyn yn alle gefallen wat barre. "We moatte no gewoan drastyske maatregelen nimme", seit Agricola. "As it 'herstelplan' ynkoarten klear is, lizze we it pakket foar oan de ried. Dy moat dan in beslút nimme oer hoe't it plan útfierd wurdt." Gewoan trochgean is yn elts gefal gjin opsje: "De problemen yn it sosjaal domein lykje allinnich mar grutter te wurden. Alle gemeenten ha ekstra jild nedich om dwaan te kinnen wat moat."