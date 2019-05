Stedsbuorkerij by Snits hâldt iepen dei

It is de jongesdream fan Lancester om in plak te kreëarjen, dêr't minsken efkes ûntspanne kinne. En dêr't se leare oer natoer, duorsumens en iten.

It stel sit noch mei de gemeente om tafel oer it bestimmingsplan. Dochs wienen minsken freed wolkom op de iepen dei fan de stedsbuorkerij. De Ploegstra's, de buorlju fan twa pleatsen fierderop, fine it moai dat der in nije bestimming komt. Sy kochten 35 jier lyn ek in buorkerij, mar waarden gjin boer.