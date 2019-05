Marijke Groenewoud Nederlânsk kampioen 500 meter skeelerjen

Njonken Groenewoud en De Jong stie ek Monique Klijnstra út Sint-Jânsgea oan de start. Sy ried yn it begjin sterk fuort, mar Lianne van Loon naam it oer. Van Loon makke lykwols in misslach, wêrtroch't de rest fan it peloton se wer byhelje koe.

Maya de Jong en Lianne van Loon striden mei-inoar om de kopposysje en dêr profitearre Groenewoud fan. Sy kaam as earste oer de streek.