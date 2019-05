Skriuwster en dichteres Berber van der Geest (81) ferstoarn

Skriuwster Berber van der Geest is ôfrûne tiisdei yn 'e âldens fan 81 jier ferstoarn yn Ljouwert. Van der Geest skreau ûnder mear berneboeken en wûn ferskate prizen, wêrûnder de Rely Jorritsmapriis en de Simke Kloostermanpriis. Njonken it skriuwen, it dichtsjen en it skilderjen stie Van der Geest ek jierren foar de klasse.