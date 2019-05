Freedsmerk oer de simmerwaarfoarsizzing fan Piet Paulusma

De reaksjes wiene wikseljend: "We hiene neffens Piet eins ek in horrorwinter ha moatten, soene we dan no wol ècht sa'n tropyske simmer krije?" De merkkeapman dy't benammen huning ferkeapet hopet op wat minder drûchte: "Ik wie samar troch de heide-huning hinne, dêr kaam ferline jier troch it drûge waar folle minder fan."

De tasseman stelde fêst dat we yn ús lân geregeld fjouwer seizoenen yn ien dei ha: "Ik neem zo'n voorspelling met een grote korrel zout." Der kaam ek in mear ynhâldlike reaksje: "Dy lange termynfoarsizzings kin hiel skealik wêze. Nim no de blomkemerk fan tongersdei. Ferline wike waard sein dat der op Himelfeartsdei njoggen milimeter reinwetter komme soe, dan meitsje minsken oare plannen. Mar we hiene moai droech waar. Spitich foar al de minsken dy't der net by wiene, en foar de keaplju!"