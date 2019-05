Drachtster Lyceum rekket fan fjouwer learlingen eksamens kwyt

De learlingen makken it eksamen keunstskiednis op 22 maaie. It giet om de eksamens fan de fjouwer learlingen dy't as earste it eksamen klear hiene en de formulieren ynlevere hawwe.

Yntusken binne de troffen learlingen en harren âlders ynformearre. De gefolgen foar de learlingen binne ferfelend: sy moatte it eksamen keunstskiednis oerdwaan. De datum is fêststeld op 19 juny.

De útslach fan alle lanlike eksamens is op 12 juny. Dizze fjouwer learlingen krije dan wol berjocht oer de oare eksamens, mar witte dus net oft se slagge binne.

De diplomaútrikking fan it Drachtster Lyceum is op 5 july. Dan is ek de útslach fan de fjouwer troffen learlingen bekend en kinne se, as alles goed ôfrûn is, ek har diploma krije.