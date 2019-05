Tritich jier sparje, en no is it sa fier: in groep freonen sil keatse yn New York

De Concorde wie in supersonysk fleantúch dat yn trije oeren fan Europa nei Amearika gong. It fleant ûndertusken al lang net mear, mar de freonen ha it plan dochs trochset.

Tritich jier sparje

It wie wol in djoere grap, seit Sinnema. "We ha alle moannen in tientsje ynlein, dus wy ha wol 30 jier sparje moatten."

De freonen binne der hielendal klear foar. "In boppe line hoeche wy net, want sa fier komme wy net mear", seit Sinnema, "mar we ha al in pear lyntsjes mei, in pear blokjes, wat krammen, in pear keatsballen en elts in want. En it skynt dat der wol gêrs is."

Kommende moandei of tiisdei sil it safier wêze. Spanning ha se net. "Wy binne der hielendal op taret, we ha der tritich jier nei ta wurkje kinnen."