PietCast #19: "It wurdt de simmer fan de waarmte, hjitte en de buien"

Yn de njoggentjinde PietCast sjocht Piet foarút op it waar de kommende simmer. De streamingspatroanen fan de ôfrûne winter en no yn de maitiid sjogge der hiel oars út as ferline jier. Dat hat er meinaam yn syn foarsizzing. "It wurdt de simmer fan de waarmte, hjitte en de buien", seit Piet. "Dat is dan lanlik. Fryslân is wat minder gefoelich foar dy swiere buien, mar dochs sil Fryslân it dizze simmer ek net ûntrinne."

Ek sil der dizze simmer in protte sinne wêze, seit Piet. "Wy krije in flink tal strândagen en waarme broeierige jûnen."

Neffens Piet sjochst Frânske ynfloeden fan it klimaat by ús. "Yn it suden fan it lân kinst it klimaat al hast fergelykje mei it klimaat fan Súd-Frankryk."

Oft it delslachtekoart oplost wurde sil, dêr kin Piet noch neat oer sizze. "De swiere buien komme dizze simmer wol yn it nijs. Mar we moatte noch 260 mm ynhelje, dan moat der noch hiel wat barre."