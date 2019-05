Neffens Wâldnet kaam de plysje yn aksje neidat in tsjûge sjoen hie dat de twa mooglik in fjoerwapen yn de auto hiene. Op de krusing fan de Koaidyk mei de Feantersdyk waarden de beide minsken oanholden.

It is net dúdlik oft se echt in fjoerwapen yn de auto hiene.