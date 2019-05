Friezen pakke gouden medailjes op NK skeelerjen

It is de earste Nederlânske titel foar Dijkstra. Hy hie in goeie taktyk, en goeie skonken, en koe sa de konkurrinsje foarbliuwe.

It wie in drege wedstriid. Chris Huizinga en Luc ter Haar namen fan it begjin ôf de lieding, en Dijkstra hold him earst rêstich. It peloton kaam stadichoan op drift.

Healweis de wedstriid ride Jordy van Workum it peloton nei de kopgroep. Hy is de wrâldkampioen by de junioaren. Van Workum waard twadde, en de tredde priis wie foar Ter Haar.

Op de 200 meter waard Lianne van Loon twadde, en Elisa Dul tredde.