HEA! De kettingseachkeunst fan Durk Schilstra

Jou him in kettingseage en hy makket de moaiste figueren út in beamstam. Durk Schilstra fan Dokkum learde himsels it saneamde 'carving' oan en is dêr no fjouwer jier mei dwaande. Durk kin him der hielendal yn útlibje en makket ek al wurk yn opdracht.