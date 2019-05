Metalband Baldrs Draumar makket jongerein entûsjast oer Fryske reis

"We giene mei in dûbeldekkerbus oant de nok ta fol nei it eilân ta. It is in mingeling. Oan de iene kant binne it fans fan de band, dy't dêrmei likegoed fan binne fan sa'n barren en de Fryske identiteit. Mar der kamen ek fêste besikers."

Neffens Soepboer wie der wol in lyts bytsje sprake fan in generaasjeferskil. "Wy besykje ferjonging yn te setten. Oars stjert sa'n moai inisjatyf miskien in stille dea. Dêrmei krijst miskien wol in generaasjekleau. We hiene ek in metalband út Ostfryslân programearre. Der wiene in soad âlderen dy't mei de fingers yn de earen nei bûten rûnen."

De Fryske identiteit libbet

De band wol de jongerein oansprekke, omdat de kâns bestiet dat de ynteresse foar it Frysk oer in pear jier folslein ferflein is. "It is wol de tiid om de jongerein oan te sprekken. Je fernimme ek dat it libbet. Do sjochst dat minsken op 'e syk binne nei harren identiteit en der ek ûntfanklik foar binne. Mar dan moatte je dêr wol op ynsette."