Yn Hoarnstersweach wurdt tongersdei alwer de 24ste edysje fan it Oldtimer Festival hâlden. Op it terrein oan Jan Evertswei stean wer tûzenen auto's, motoaren, brommers en trekkers. Dêrnjonken is der ûnder oare in merk mei auto-ûnderdielen, in jiermerk en in brommer- en motorrace. Besjoch hjirûnder in oantal fan de bysûndere fehikels dy't op it festival te sjen binne.