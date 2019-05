Hege besite by premjêre teäterstik Titus yn Dokkum

Hege besite by de earste foarstelling fan it muzykteäterstik Titus oankommende freed yn de Dokkumer Bonifatiuskapel. Earegast is de Spaanske prior-generaal Fernando Millàn Romeral. Hy is de oerste fan de ynternasjonale Karmeloarder. Dat is de kleasteroarder dêr't Titus Brandsma lid fan wie.